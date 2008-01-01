Женская сборная Казахстана по футболу пропустила 5 мячей и потерпела пятое кряду поражение в отборе на Евро

Женская сборная Казахстана по футболу
потерпела крупное поражение от Австрии в матче отборочного цикла к чемпионату Европы-2022, сообщает корреспондент Vesti.kz
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Встреча прошла в Шымкенте и завершилась со счетом 5:0 в пользу гостей. При этом казахстанская команда с 74-й минуты играла в меньшинстве после удаления Екатерины Бабшук. В составе победителей дубль оформила Барбара Дунст (13-я и 49-я минуты), еще по голу забили Ферена Ашауэр (63-я), Сара Пунтигам (67-я) и Николь Билла (75-я, с пенальти).
Казахстанские футболистки потерпели пятое поражение в пяти играх, тогда как австрийки продлили победную серию до пяти матчей.
После этой игры Австрия с 15 очками упрочила лидерство в группе, а Казахстан (0) замыкает таблицу.
Добавим, что этот матч стал первым для Ивана Азовского на посту главного тренера женской сборной Казахстана.