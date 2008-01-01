Экс-тренер "Астаны" возглавил сборную Казахстана по женскому футболу

Он имеет лицензию УЕФА категории PRO.

Иван Азовский. Фото: КФФ©
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Сегодня 14:06
Назначен новый главный тренер сборной Казахстана по женскому футболу. Им стал Иван Азовский, сообщает официальный сайт КФФ.

Команда начала подготовку к очередному матчу отборочного цикла континентального первенства. В прологе учебно-тренировочных сборов состоялось общее собрание команды, на котором 55-летний казахстанец был представлен игрокам и персоналу в качестве рулевого сборной.

Азовский имеет тренерскую лицензию УЕФА категории PRO. Является выпускником курса "Менеджмент и структура английских футбольных клубов и академий" образовательной тренерской программы ФК "Фулхэм" и "Тоттенхэм Хотспур".

На клубном уровне трудился в "Женисе"/"Астане", "Таразе", карагандинском "Шахтере", "Атырау" и "Жетысу". Также был ассистентом главных тренеров в юношеской, молодежной и первой национальных командах.
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Сегодня 14:06
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