Футболистки подрались во время матча в Молдавии

Все началось после жесткого стыка.

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Сегодня 11:11
В матче предсезонного женского Кубка FMF между командами "Чобручи" и "Максимум" произошла драка футболисток. сообщает "Чемпионат".

В одном из эпизодов девушки пошли в жесткий стык, который привел к конфликту. Футболистка боднула соперницу головой, после чего получила удар коленом в живот, на который ответила ударом кулаком в лицо.

Одноклубницы разняли дерущихся, которые получили по красной карточке.

 

Победу со счетом 2:1 одержали "Чобручи". В финале Кубка клуб встретится с "Агаристой CSF". Матч состоится 30 августа. 
Метки:
Футбол
Футбол Женский футбол
0
Сегодня 11:11
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