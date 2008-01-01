Футболистки подрались во время матча в Молдавии

В матче предсезонного женского Кубка FMF между командами "Чобручи" и "Максимум" произошла драка футболисток. сообщает "Чемпионат
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В одном из эпизодов девушки пошли в жесткий стык, который привел к конфликту. Футболистка боднула соперницу головой, после чего получила удар коленом в живот, на который ответила ударом кулаком в лицо.
Одноклубницы разняли дерущихся, которые получили по красной карточке.
Победу со счетом 2:1 одержали "Чобручи". В финале Кубка клуб встретится с "Агаристой CSF". Матч состоится 30 августа.