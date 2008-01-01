Главный тренер женской сборной Казахстана умерла на 53-м году жизни

Главный тренер женской сборной Казахстана по футболу Разия Нуркенова скончалась на 53-м году жизни, сообщает официальный сайт Казахстанской федерации футбола.



Национальную команду она возглавляла с 30 мая 2018 года.



"В кругу спортивной общественности и болельщиков Разия Нуркенова известна как форвард национальной сборной Казахстана первого в независимой истории страны созыва команды.



Игровой путь нашей соратницы начался в составе женского футбольного клуба "Олимп" из Караганды, за который она выступала в период с 1987 по 1991 год.



Высокий авторитет, безукоризненное мастерство, добросердечие и коммуникабельность Разии Нуркеновой стали залогом тому, что она в стабильном порядке избиралась одноклубниками капитаном команды.



В 1992 году Разия Нуркенова получила приглашение выступать за российский футбольный клуб ЦСК ВВС из города Самары, цвета которого защищала вплоть до 2001 года в амплуа атакующего хавбека.



Будучи всегда востребованным, высокопрофессиональным и уникальным в своем роде игроком, Разия Тулеуовна привлекалась в состав национальных сборных Казахской ССР, СССР, СНГ, Казахстана и России.



После завершения игровой карьеры и окончания факультета "Физическая культура" Карагандинского педагогического института, продолжила спортивную деятельность в качестве арбитра, а затем лицензированного УЕФА тренера.



Мастер спорта РК и РФ по футболу.



Трехкратный чемпион России: 1993, 1994, 1996



Обладатель Кубка России: 1994



Обладатель Кубка чемпионов Содружества: 1996



Коллектив Казахстанской федерации футбола глубоко скорбит по поводу безвременного ухода Разии Тулеуовны Нуркеновой из жизни и соболезнует семье, родным и близким покойной", - говорится в сообщении.

Редакция Vesti.kz выражает соболезнования родным и близким Разии Нуркеновой.