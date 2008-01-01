Футболистка сборной Казахстана из "Зенита" рассказала правду о травме

В питерский клуб она перешла в марте.

Фото: instagram.com/gaystenova51/
Новости спорта Футбол Женский футбол
0
Сегодня 09:01
Футболистка "Зенита" и сборной Казахстана Аида Гайстенова прояснила ситуацию по поводу своей травмы.

Ранее комментатор Роман Нагучев сообщил, что из-за повреждения она не сможет играть до конца августа. Из-за травмы Гайстенова пропустила матч первого тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:2).

Однако сама Гайстенова опровергла информацию о травме. По ее словам, сейчас она находится на заключительном этапе реабилитации.

"За последние пару дней я получила более тысячи сообщений со словом "выздоравливай". Я была удивлена волной на новостных порталах, где пишут, что я получила травму. В Сети также много статей с разными версиями. Ребята, прежде всего, спасибо всем за поддержку, я чрезвычайно рада. Но я хотела бы поправить СМИ: я получила травму в прошлом году, а сейчас нахожусь на заключительном этапе реабилитации, и, как только врачи позволят мне играть в футбол, я сообщу вам об этом! Всем тем, кто беспокоится о моем здоровье, хочу сказать, что выздоровление идет хорошо. Отдельное спасибо фанатам „Зенита“ за ваши сообщения, которые вы отправляете мне каждый день. Скоро увидимся на матчах Суперлиги", - написала Гайстенова в Instagram.



В "Зенит" Гайстенова перешла в марте. В прошлом сезоне футболистка выступала за пермскую "Звезду-2005", с которой выиграла Кубок России.

Казахстанка вошла в рейтинг самых сексуальных футболисток мира

Для 26-летней Гайстеновой "Зенит" стал третьим российским клубом. До "Звезды" он провела сезон в красноярском "Енисее", а начала же карьеру в "СШВСМ Барыс".
Метки:
Гайстенова Аида Сборная РК по футболу Зенит
Футбол Женский футбол
0
Сегодня 09:01
© 2008 - 2020 ТОО «EML»