Футболистка сборной Казахстана из "Зенита" рассказала правду о травме

Футболистка "Зенита"
и сборной Казахстана Аида Гайстенова
прояснила ситуацию по поводу своей травмы.
Ранее комментатор Роман Нагучев сообщил
, что из-за повреждения она не сможет играть до конца августа. Из-за травмы Гайстенова пропустила матч первого тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:2).
Однако сама Гайстенова опровергла информацию о травме. По ее словам, сейчас она находится на заключительном этапе реабилитации.
"За последние пару дней я получила более тысячи сообщений со словом "выздоравливай". Я была удивлена волной на новостных порталах, где пишут, что я получила травму. В Сети также много статей с разными версиями. Ребята, прежде всего, спасибо всем за поддержку, я чрезвычайно рада. Но я хотела бы поправить СМИ: я получила травму в прошлом году, а сейчас нахожусь на заключительном этапе реабилитации, и, как только врачи позволят мне играть в футбол, я сообщу вам об этом! Всем тем, кто беспокоится о моем здоровье, хочу сказать, что выздоровление идет хорошо. Отдельное спасибо фанатам „Зенита“ за ваши сообщения, которые вы отправляете мне каждый день. Скоро увидимся на матчах Суперлиги", - написала Гайстенова в Instagram.
В "Зенит" Гайстенова перешла
в марте. В прошлом сезоне футболистка выступала за пермскую "Звезду-2005", с которой выиграла
Кубок России.
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Для 26-летней Гайстеновой "Зенит" стал третьим российским клубом. До "Звезды" он провела сезон в красноярском "Енисее", а начала же карьеру в "СШВСМ Барыс".