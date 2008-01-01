Футболистка сборной Казахстана помогла ЦСКА одержать волевую победу над "Зенитом"

Защитница женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова
помогла московскому ЦСКА стартовать с волевой победы в новом сезоне чемпионата России, передает корреспондент Vesti.kz
.
В первом туре команда Мясникова сегодня, 1 августа, в гостях обыграла "Зениту
" - 2:1. Пропустив на третьей минуте от Елены Шестерневой
, ЦСКА ответил голами Габриэли Онгене
на 20-й и Надежды Смирновой
на 89-й с пенальти.
В этом матче Мясникова вышла в старте и отыграла без замены, а у "Зенита" из-за травмы вне заявки осталась полузащитница сборной Казахстана Аида Гайстенова
- ее дебют отложен
до сентября. Для клуба из Санкт-Петербурга, созданного в 2020 году, прошедшая игра стала первой официальной в истории.
В ЦСКА Мясникова перешла в 2019 году и помогла клубу в прошлом сезоне выиграть чемпионат России.
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