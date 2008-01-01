Футболистка сборной Казахстана помогла ЦСКА одержать волевую победу над "Зенитом"

Другая казахстанка не смогла сыграть в этом матче.

Юлия Мясникова. Фото: ЖФК ЦСКА©
Новости спорта Футбол Женский футбол
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Сегодня 21:56
Защитница женской сборной Казахстана по футболу Юлия Мясникова помогла московскому ЦСКА стартовать с волевой победы в новом сезоне чемпионата России, передает корреспондент Vesti.kz

В первом туре команда Мясникова сегодня, 1 августа, в гостях обыграла "Зениту" - 2:1. Пропустив на третьей минуте от Елены Шестерневой, ЦСКА ответил голами Габриэли Онгене на 20-й и Надежды Смирновой на 89-й с пенальти.

 

В этом матче Мясникова вышла в старте и отыграла без замены, а у "Зенита" из-за травмы вне заявки осталась полузащитница сборной Казахстана Аида Гайстенова - ее дебют отложен до сентября. Для клуба из Санкт-Петербурга, созданного в 2020 году, прошедшая игра стала первой официальной в истории. 

В ЦСКА Мясникова перешла в 2019 году и помогла клубу в прошлом сезоне выиграть чемпионат России. 

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Метки:
Мясникова Юлия Зенит ЦСКА Сборная РК по футболу Гайстенова Аида
Футбол Женский футбол
0
Сегодня 21:56
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