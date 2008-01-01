Футболистка умерла в 19 лет

Член сборной Азербайджана по футболу Нино Гургенидзе умерла на 20-м году жизни. Об этом сообщается в Instagram-аккаунте женской национальной команды.



Уточняется, что девушка состояла в команде игроков не старше 19 лет. В руководстве национальной команды выразили соболезнования семье и близким футболистки.



Причиной смерти стала онкологическая болезнь. С недугом Гургенидзе боролась на протяжении более чем года. При этом, по информации Sport24, в феврале 2019-го полузащитник сборной Грузии Джано Ананидзе, выступавший за "Крылья Советов", помогал спортсменке финансово.