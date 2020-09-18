Российскую фигуристку могут дисквалифицировать на 10 лет за подделку справки

Российскую фигуристку могут дисквалифицировать на 10 лет за подделку справки

Мария Сотскова. Фото: Rbk.ru ©
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Сегодня 08:48
Победительница международных турниров по фигурному катанию и серебряный призер юношеских Олимпийских игр Мария Сотскова из России может быть дисквалифицирована за  подделку медицинской справки, сообщает "Р-Спорт".

Известно, что фигуристка после пропущенных допинг-тестов выслала в РУСАДА справку о своем здоровье. Затем выяснилось, что справка оказалась подделкой. Кроме того, в ее анализах было обнаружено запрещенное вещество. Теперь Марии грозит дисквалификация на десять лет.

При этом вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник ранее сообщил, что не располагает информацией о планах РУСАДА отстранить Сотскову.

Завершившая карьеру Сотскова, которой в апреле текущего года исполнилось 20 лет, завоевала бронзу на чемпионате России-2017 и серебро на чемпионате страны-2018. Она также является победительницей Финала юниорского Гран-при сезона-2013/14, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона-2015/16. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место.


Метки:
Фигурное катание
Другие Зимние виды спорта
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Сегодня 08:48
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