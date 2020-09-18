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Российскую фигуристку могут дисквалифицировать на 10 лет за подделку справки

Российскую фигуристку могут дисквалифицировать на 10 лет за подделку справки

Российскую фигуристку могут дисквалифицировать на 10 лет за подделку справки
Мария Сотскова. Фото: Rbk.ru ©
Новости спорта Другие Зимние виды спорта
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Победительница международных турниров по фигурному катанию и серебряный призер юношеских Олимпийских игр Мария Сотскова из России может быть дисквалифицирована за  подделку медицинской справки, сообщает "Р-Спорт".

Известно, что фигуристка после пропущенных допинг-тестов выслала в РУСАДА справку о своем здоровье. Затем выяснилось, что справка оказалась подделкой. Кроме того, в ее анализах было обнаружено запрещенное вещество. Теперь Марии грозит дисквалификация на десять лет.

При этом вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник ранее сообщил, что не располагает информацией о планах РУСАДА отстранить Сотскову.

Завершившая карьеру Сотскова, которой в апреле текущего года исполнилось 20 лет, завоевала бронзу на чемпионате России-2017 и серебро на чемпионате страны-2018. Она также является победительницей Финала юниорского Гран-при сезона-2013/14, серебряным призером чемпионата мира среди юниоров и юношеских Олимпийских игр сезона-2015/16. На Олимпийских играх 2018 года фигуристка заняла восьмое место.


 

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Фигурное катание
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