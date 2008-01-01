Вылет ЦСКА Зайнутдинова из Лиги Европы и крутое представление Головкина. Главное к утру

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Фото: ФК ЦСКА©
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Московский ЦСКА, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, проиграл дома австрийскому "Вольфсбергу" в пятом туре и вылетел из Лиги Европы. Стриминговый сервис DAZN опубликовал крутой ролик, посвященный предстоящему бою казахстанца Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы. "Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 4 декабря.

1. ЦСКА с Зайнутдиновым в составе потерпел поражение в матче Лиги Европы.

2. "Он великий на все времена". DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина. 

3. Тренер Зайнутдинова высказался о вылете ЦСКА из Лиги Европы.

4. Польский хавбек попрощался с "Кайратом".

5. Блэкер возвращается? Получивший перелом челюсти во время драки на тренировке хоккеист "Барыса" посетил матч КХЛ.

6. Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина номинирована на премию WTA.

7. Гол Овечкина в НХЛ признали лучшим в XXI веке.

8. УЕФА представил логотип Лиги конференций.

9. Названа символическая сборная последнего тура КПЛ-2020.

Метки:
Футбол УЕФА Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Барыс в КХЛ Рыбакина Елена Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Овечкин Александр Сборная РК по футболу КХЛ
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