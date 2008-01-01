Вылет ЦСКА Зайнутдинова из Лиги Европы и крутое представление Головкина. Главное к утру

Московский ЦСКА, за который выступает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, проиграл дома австрийскому "Вольфсбергу" в пятом туре и вылетел из Лиги Европы. Стриминговый сервис DAZN опубликовал крутой ролик, посвященный предстоящему бою казахстанца Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы. "Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 4 декабря.
1. ЦСКА с Зайнутдиновым в составе потерпел поражение в матче Лиги Европы.
2. "Он великий на все времена". DAZN представил крутой ролик про Геннадия Головкина.
3. Тренер Зайнутдинова высказался о вылете ЦСКА из Лиги Европы.
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