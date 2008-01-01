Вторая кряду победа "Барыса", дебют Оспанова в UFC, DAZN в Казахстане и провал женской сборной. Главное к утру

Казахстанский "Барыс" одержал вторую подряд победу в КХЛ, стали известны новые сроки дебюта казахстанского полулегковеса Армана Оспанова в UFC и женская сборная Казахстана завершила отбор на Евро поражением со счетом 0:12. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 2 декабря.

1. "Барыс" обыграл "Сочи" в домашнем матче с двумя шайбами за две минуты и "сухарем" Карлссона.

2. Названы новые сроки дебюта Армана Оспанова в UFC.

3. Женская сборная Казахстана пропустила 12 мячей от Франции и завершила отбор на Евро с "нулем".

4. Сотрудничающий с Головкиным и другими звездами бокса DAZN начал вещание в Казахстане.

5. Карпович готов остаться в "Окжетпесе" и вернуть его в КПЛ.

6. Капитан "Барыса" вошел в десятку самых высокооплачиваемых хоккеистов КХЛ. Названа зарплата.

7. "Ливерпуль" вышел в плей-офф, "Реал" снова проиграл "Шахтеру", а "Локомотив" вылетел из ЛЧ.