Определились медалисты КПЛ, ЧРК по боксу и тяжелой атлетике. Главное к утру

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Vesti.kz представляют вашему вниманию подборку самых интересных спортивных событий к утру 28 ноября.

1. Определились все призеры КПЛ-2020.

2. Разгром от капитана и молодые претенденты. Определились медалисты чемпионата Казахстана по боксу.

3. Тяжи разобрались. Завершился чемпионат Казахстана по тяжелой атлетике.

4. Женская сборная Казахстана по футболу потерпела крупное поражение в матче отбора на Евро-2021.

5. Казахстан на своем месте. Стали известны составы корзин квалификации ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

6. Гол игрока "Каспия" признан лучшим в 20-м туре КПЛ-2020.

7. "Барыс" лишился капитана после пятого поражения подряд.