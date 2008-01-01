Первые медалисты ЧРК по боксу и беспорядки на церемонии прощания с Марадоной. Главное к утру

Vesti.kz предлагают вам обзор главных спортивных событий к утру 27 ноября.

1. За шестым титулом? Определены первые медалисты чемпионата Казахстана по боксу

2. В Аргентине на церемонии прощания с Марадоной произошли беспорядки

3. Определился лидер в общекомандном зачете у женщин на чемпионате Казахстана по тяжелой атлетике

4. "Кайрат" решил отметить чемпионство банкетом с участием Тимощука и Аршавина

5. Konina Power взяли реванш у NaVi на турнире по PUBG Mobile с призовым фондом в два миллиона долларов