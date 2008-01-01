Смерть Марадоны, новый конфликт в "Кайсаре" и кто может возглавить сборную Казахстана. Главное к утру

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, в кызылординском "Кайсаре" произошел новый конфликт с участием главного тренера и список кандидатов в главные тренеры сборной Казахстана по футболу. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 26 ноября.

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2. В "Кайсаре" случился новый конфликт. На этот раз между главным тренером и капитаном

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