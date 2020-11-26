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Смерть Марадоны, новый конфликт в "Кайсаре" и кто может возглавить сборную Казахстана. Главное к утру

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Смерть Марадоны, новый конфликт в "Кайсаре" и кто может возглавить сборную Казахстана. Главное к утру
Фото: Reuters©
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Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона умер в возрасте 60 лет, в кызылординском "Кайсаре" произошел новый конфликт с участием главного тренера и список кандидатов в главные тренеры сборной Казахстана по футболу. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 26 ноября.

1. Скончался Диего Марадона. Названа причина смерти

2. В "Кайсаре" случился новый конфликт. На этот раз между главным тренером и капитаном

3. От Бабаяна до Байсуфинова. Кто из казахстанских тренеров может возглавить сборную

4. Казахстанский футболист из белорусского клуба получил заманчивое предложение в Европе

5. Альварес отказался от боя с непобежденным чемпионом мира из США

6. Четыре отмененных боя за год. Почему казахстанским бойцам так не везет в UFC?

7. Пять досрочных побед с нокаутами и дисквалификацией. Как завершился третий день ЧРК-2020 по боксу

8. "Переманить Зайнутдинова?". Интервью Шпилевского о трансферах, гегемонии "Кайрата", кризисе "Астаны" и самом талантливом футболисте 

 

 

 

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Метки:
Марадона Диего Шпилевский Алексей Кайрат ФК Сборная Казахстана по боксу Альварес Сауль UFC Васильев Владислав Сборная РК по футболу Кайсар ФК КПЛ-2020
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