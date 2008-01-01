Объявлен бой Головкина, "Барыс" проиграл СКА и дебют Морозова в UFC. Главное к утру
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Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com©
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Официально объявлено о следующем поединке
Геннадия Головкина
против поляка Камила Шереметы.
"Барыс"
потерпел пятое поражение кряду в КХЛ. Названа дата дебюта
Сергея Морозова
в UFC.
Vesti.kz
представляют главные спортивные события к утру 25 ноября.
1. Официально!
DAZN объявил о бое Головкин - Шеремета
. Названа дата.
2.
"Барыс" проиграл СКА
в матче с дракой и незасчитанной шайбой.
3. Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба
в карде у МакГрегора
.
4. Куат Хамитов
официально анонсировал
свой бой.
5. Защитник "Барыса" с опытом игры в НХЛ
устроил драку в матче со СКА
.
6.
Определились все участники КПЛ-2021
.
7. Казахстанский боец проведет бой с
экс-соперником великого чемпиона UFC
.
8. Звезды "молодежки" и соперник для капитана сборной. В Шымкенте
завершился второй день
чемпионата Казахстана по боксу.
Метки:
Геннадий GGG Головкин
Головкин Геннадий
Барыс в КХЛ
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Хамитов Куат
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