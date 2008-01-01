Объявлен бой Головкина, "Барыс" проиграл СКА и дебют Морозова в UFC. Главное к утру

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Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com©
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Официально объявлено о следующем поединке Геннадия Головкина против поляка Камила Шереметы. "Барыс" потерпел пятое поражение кряду в КХЛ. Названа дата дебюта Сергея Морозова в UFC. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 25 ноября.

1. Официально! DAZN объявил о бое Головкин - Шеремета. Названа дата.

2. "Барыс" проиграл СКА в матче с дракой и незасчитанной шайбой.

3. Морозов дебютирует в UFC боем с братом Хабиба в карде у МакГрегора.

4. Куат Хамитов официально анонсировал свой бой.

5. Защитник "Барыса" с опытом игры в НХЛ устроил драку в матче со СКА.

6. Определились все участники КПЛ-2021.

7. Казахстанский боец проведет бой с экс-соперником великого чемпиона UFC.

8. Звезды "молодежки" и соперник для капитана сборной. В Шымкенте завершился второй день чемпионата Казахстана по боксу.
Метки:
Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Барыс в КХЛ КХЛ Хамитов Куат Морозов Сергей КПЛ-2020 UFC MMA Казахстан
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