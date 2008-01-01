"Барыс" ищет замену главному тренеру, Исламбек Куат может перейти в "Астану". Главное к утру

"Барыс" в ближайшее время может расстаться с главным тренером Юрием Михайлисом, полузащитник сборной Казахстана Исламбек Куат покинет "Химки". Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 24 ноября.

1. Главный тренер "Барыса" Юрий Михайлис может быть отправлен в отставку. В шорт-лист кандидатов входит Андрей Назаров.

2. Исламбек Куат покинет "Химки". "Астана" проявляет к нему интерес.

3. Появилось фото Джесси Блэкера после драки с хоккеистом "Барыса", где ему сломали челюсть.

4. "Актобе" может забрать своих воспитанников у "Астаны".

5. Прощай, Кубок Гагарина? Кто может оставить "Барыс" без плей-офф в КХЛ.

6. Победа "Тобола" и неудача "Астаны". Как может досрочно решиться судьба "серебра" КПЛ-2020.

7. Футболист сборной Казахстана близок к уходу из "Кайрата". Им интересуется "Ордабасы".