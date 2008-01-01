Уход Исламхана из клуба, имя преемника Билека и поражение "Барыса". Главное к утру

Vesti.kz предлагают вам подборку главных спортивных событий к утру 20 ноября.

1. Клуб из ОАЭ расторг контракт с Исламханом из-за допинга

2. "Барыс" пропустил пять шайб от "Авангарда" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

3. Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения стартового матча отбора на Евро-2022

4. Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо

5. Сборники и легионеры. Девять футболистов покинули "Кайсар"

5. "Астана" задумала подписать футболиста сборной Казахстана за миллион евро

6. Назван преемник Билека на посту главного тренера сборной Казахстана