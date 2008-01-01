Уход Исламхана из клуба, имя преемника Билека и поражение "Барыса". Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Бауыржан Исламхан. Фото: ФК "Аль-Айн"
Новости спорта Еще Новости сайта
0
Сегодня 07:48

Vesti.kz предлагают вам подборку главных спортивных событий к утру 20 ноября.

1. Клуб из ОАЭ расторг контракт с Исламханом из-за допинга

2. "Барыс" пропустил пять шайб от "Авангарда" и потерпел третье поражение подряд в КХЛ

3. Сборная Казахстана по футзалу узнала место проведения стартового матча отбора на Евро-2022

4. Объявлено имя нового тренера сборной Казахстана по дзюдо

5. Сборники и легионеры. Девять футболистов покинули "Кайсар"

5. "Астана" задумала подписать футболиста сборной Казахстана за миллион евро

6. Назван преемник Билека на посту главного тренера сборной Казахстана

Метки:
Барыс в КХЛ Исламхан Бауыржан КПЛ-2020 КХЛ Сборная РК по футболу Аль-Айн ФК Астана ФК Кайсар ФК
Еще Новости сайта
0
Сегодня 07:48
© 2008 - 2020 ТОО «EML»