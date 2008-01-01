Билек уходит, казахстанец дебютировал за "Фенербахче" и Мясникова снова стала чемпионом России. Главное к утру

Михал Билек покинет пост главного тренера сборной Казахстана по футболу, казахстанский футболист дебютировал за основу "Фенербахче", а футболистка сборной Казахстана стала чемпионом России. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 17 ноября.

1. Чешский специалист Михал Билек покинет пост главного тренера сборной Казахстана по футболу после матча Лиги наций с Литвой.

2. 17-летний казахстанский защитник Микаэль Аскаров дебютировал за основную команду "Фенербахче".

3. Футболистка сборной Казахстана Юлия Мясникова во второй раз стала чемпионом России в составе ЦСКА.

4. Андрей Тихонов прокомментировал слухи об увольнении из "Астаны".

5. Форвард "Барыса" Дмитрий Шевченко выбыл из строя.

6. Гол футболиста сборной Казахстана с центра поля номинировали на звание лучшего в году.