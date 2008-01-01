Состояние Зайнутдинова, поражение клуба Исламхана и дебют казахстанца за испанский клуб. Главное к утру

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Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 14 ноября.

1. "Планируется обследование". Агент Зайнутдинова рассказал о состоянии игрока после травмы в матче РПЛ

2. Непобежденный казахстанец с титулом от WBC узнал дату следующего боя и соперника

3. Футболист молодежной сборной Казахстана дебютировал за испанский клуб

4. Клуб из ОАЭ без Исламхана вылетел из Кубка Арабского залива

5. "Астана" сделала предложение дебютанту сборной Казахстана из европейского клуба

6. Казахстанский боец бросил вызов непобежденному ученику отца Хабиба