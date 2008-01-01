Победа "Барыса", наказание для Исламхана и перенос боя Хамитова. Главное к утру

Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 13 ноября.

1. "Барыс" обыграл аутсайдера "Востока" и закрепился в зоне плей-офф КХЛ

2. Стало известно наказание для Исламхана за провал допинг-теста

3. Куат Хамитов объявил следующего соперника и о переносе боя

4. Казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет взлетел на 50 позиций в мировом рейтинге после завоевания титула WBC

5. "Канело" узнал соперника по первому бою после ухода от DAZN и Golden Boy

6. Десять футболистов пополнили состав "Астаны"

7. Стала известна сумма бонуса для европейского клуба за игрока "Кайрата"

8. Всего один чемпион. Названа символическая сборная 18-го тура КПЛ

9. Кунг-фу на паркете, массовая потасовка с удалениями и 6 голов. В футзальном матче "Актобе" - "Атырау" было горячо

10. Казахстанский боец Морозов близок к дебюту в UFC