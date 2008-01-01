Казахстан сыграл вничью с Черногорией, Кулахмет завоевал титул WBC, Морозов близок к дебюту в UFC. Главное к утру

Сборная Казахстана по футболу сыграла вничью с Черногорией, казахстанский боксер Турсынбай Кулахмет завоевал титул WBC, а боец Сергей Морозов приблизился к дебюту в UFC. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 12 ноября.

1) Сборная Казахстана по футболу на выезде сыграла вничью с Черногорией в товарищеском матче

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