Исламхан попался на допинге, сборная Казахстана несет потери и "Ювентус" решил избавиться от Роналду. Главное к утру

Капитан сборной Казахстана по футболу и клуба "Аль-Айн" Бауыржан Исламхан провалил допинг-тест, ряд игроков национальной команды не примет участие в ближайших матчах, а туринский "Ювентус" решил расстаться с Криштиану Роналду. Vesti.kz представляют главные спортивные события к утру 10 ноября.

1) В КФФ сделали заявление по проваленному Исламханом допинг-тесту и потерях в сборной

2) Дебютант сборной Казахстана из европейского клуба заразился коронавирусом

3) "Ювентус" хочет избавиться от Криштиану Роналду до окончания контракта

4) Стал известен виновник провала Исламханом допинг-теста

5) Исламхан провалил допинг-тест после матча азиатской Лиги чемпионов. Ему грозит дисквалификация

6) "Адесанья, Рахмонов и другие". Казахстанец - в списке лучших непобежденных бойцов UFC

7) Сборная Казахстана лишилась семерых футболистов перед последними матчами группы Лиги наций