Поражение ЦСКА, победа футзального "Кайрата" и возможный уход Вагнера Лава. Главное к утру

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Vesti.kz представляют главные новости к утру 6 ноября.

1. ЦСКА с Зайнутдиновым потерпел поражение в матче Лиги Европы.

2. Футзальный "Кайрат" разгромил участника Лиги чемпионов в матче с шестью голами.

3. Максимально безопасный и усеченный. Чемпионат Казахстана по боксу пройдет в измененном формате.

4. Покорила Куата Хамитова, набрала миллион в Instagram и срывала трансляции. Сабина Алтынбекова отмечает день рождения.

5. Подтянули игроков "Астаны" и "Кайрата". Черногория назвала состав на товарищеский матч с Казахстаном.

6. Тренер "Каспия" оценил шансы остаться в КПЛ после матча с прямым конкурентом.