Долгожданный титул "Кайрата", вторая победа подряд "Барыса" и новый контракт Вагнера Лава. Главное к утру

Футбольный клуб "Кайрат"
завоевал долгожданный чемпионский титул. "Барыс"
занес в свой актив вторую победу подряд в КХЛ, обыграв на своем льду рижское "Динамо", а звездный форвард кайратовцев Вагнер Лав
, похоже, задержится в Казахстане. Vesti.kz
представляют главные события к утру 4 ноября.
1. "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом
и прервал гегемонию "Астаны".
2. "Барыс" одержал победу
над худшей командой КХЛ.
3. "Кайрат" решил продлить контракты
с Вагнером Лавом и еще одним лидером клуба.
4. "Реал" дожал "Интер", "Шахтер" и "Зальцбург" пропустили по шесть мячей
в Лиге чемпионов.
5. "Аль-Айн" вырвал ничью
в матче чемпионата ОАЭ с заменой Исламхана.
6. Шпилевский стал
самым молодым тренером - чемпионом КПЛ.
7. "Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века
.
8. Завоевание дивизиона переносится
. Титульные поединки Алимханулы будут в следующем году?