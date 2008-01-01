Долгожданный титул "Кайрата", вторая победа подряд "Барыса" и новый контракт Вагнера Лава. Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Фото: ПФЛК©
Новости спорта Еще Новости сайта
0
Сегодня 08:19
Футбольный клуб "Кайрат" завоевал долгожданный чемпионский титул. "Барыс" занес в свой актив вторую победу подряд в КХЛ, обыграв на своем льду рижское "Динамо", а звездный форвард кайратовцев Вагнер Лав, похоже, задержится в Казахстане. Vesti.kz представляют главные события к утру 4 ноября.

1. "Кайрат" впервые за 16 лет стал чемпионом и прервал гегемонию "Астаны".

2. "Барыс" одержал победу над худшей командой КХЛ.

3. "Кайрат" решил продлить контракты с Вагнером Лавом и еще одним лидером клуба.

4. "Реал" дожал "Интер", "Шахтер" и "Зальцбург" пропустили по шесть мячей в Лиге чемпионов.

5. "Аль-Айн" вырвал ничью в матче чемпионата ОАЭ с заменой Исламхана.

6. Шпилевский стал самым молодым тренером - чемпионом КПЛ.

7. "Ливерпуль", "Спартак", "Кайрат". Самые долгожданные чемпионства XXI века.

8. Завоевание дивизиона переносится. Титульные поединки Алимханулы будут в следующем году?
Метки:
Футбол Хоккей Профессиональный бокс Алимханулы Жанибек Барыс в КХЛ Кайрат ФК КПЛ-2020 Лав Вагнер Лига чемпионов Шпилевский Алексей Аль-Айн ФК Исламхан Бауыржан КХЛ Бразилия Сборная РК по футболу
Еще Новости сайта
0
Сегодня 08:19
© 2008 - 2020 ТОО «EML»