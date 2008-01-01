Ничья ЦСКА Зайнутдинова в ЛЕ, награда для легенды "Кайрата" и прогноз на решающий матч КПЛ. Главное к утру
Подборка от Vesti.kz.
Фото: ФК ЦСКА ©
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Представляем главные спортивные события к утру 30 октября.
1. ЦСКА
Бахтиера Зайнутдинова
не смог обыграть
загребское "Динамо" в матче Лиги Европы и вновь теряет очки.
2. Накануне своего 60-летнего юбилея легенда алматинского "Кайрата" Евстафий Пехлеваниди
получил орден "Достык"
Указом Президента РК
Касым-Жомарта Токаева
.
3. Vesti.kz
сделали свой прогноз
на главный матч 16-го тура КПЛ "Астана" - "Кайрат".
4. Теннисист
Михаил Кукушкин
на домашнем турнире ATP в Нур-Султане
выбил первого сеянного Бенуа Пэра
.
Метки:
Токаев Касым-Жомарт
ЦСКА
Зайнутдинов Бахтиер
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