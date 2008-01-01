Ничья ЦСКА Зайнутдинова в ЛЕ, награда для легенды "Кайрата" и прогноз на решающий матч КПЛ. Главное к утру

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Фото: ФК ЦСКА ©
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Представляем главные спортивные события к утру 30 октября.

1. ЦСКА Бахтиера Зайнутдинова не смог обыграть загребское "Динамо" в матче Лиги Европы и вновь теряет очки.

2. Накануне своего 60-летнего юбилея легенда алматинского "Кайрата" Евстафий Пехлеваниди получил орден "Достык" Указом Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

3. Vesti.kz сделали свой прогноз на главный матч 16-го тура КПЛ "Астана" - "Кайрат".

4. Теннисист Михаил Кукушкин на домашнем турнире ATP в Нур-Султане выбил первого сеянного Бенуа Пэра.

Метки:
Токаев Касым-Жомарт ЦСКА Зайнутдинов Бахтиер Лига Европы Кайрат ФК Кукушкин Михаил Астана ФК КПЛ-2020 Сборная РК по футболу
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