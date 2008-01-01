Очередное поражение "Барыса", дата завершения КПЛ и победа Кукушкина на Astana Open. Главное к утру

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Vesti.kz представляют подборку самых важных спортивных новостей к утру 29 октября.

1. "Барыс" всухую уступил аутсайдеру "Запада" и проиграл четвертый матч подряд в КХЛ.

2. Стала известна дата завершения КПЛ-2020.

3. "Жетысу" поставили задачу войти в тройку и назвали бюджет на сезон КПЛ-2020.

4. Стал известен следующий соперник Головкина после защиты титула.

5. Жалгас Жумагулов отреагировал на первое место Хабиба в рейтинге Pound for Pound.

6. Одна из самых красивых волейболисток Казахстана получила предложение сняться в порно.

7. "Ортио тащит!". Сэйв вратаря "Барыса" вошел в топ-10 спасений восьмой недели КХЛ.

8. Михаил Кукушкин вышел в 1/8 финала на Astana Open.

9. "Актобе" ищет нового тренера за рубежом. В шорт-листе - бывшие специалисты сборной Казахстана.

10. Финт Неймара. Звезда футбола показал технику бесконтактного боя во время игры в CS:GO.