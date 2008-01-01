Хабиб - лучший, откровения голкипера "Барыса", точка в вопросе с пенальти на Зайнутдинове. Главное к утру
Подборка Vesti.kz.
Фото: Newsweek.com ©
Новости спорта
Еще
Новости сайта
0
Сегодня 09:00
Vesti.kz представляют подборку самых важных спортивных новостей к утру 28 октября.
1. Завершивший после победы над Гэтжи спортивную карьеру
Хабиб Нурмагомедов
возглавил рейтинг лучших бойцов
UFC
вне зависимости от категории.
2. Признанный лучшим вратарем седьмой недели КХЛ голкипер "Барыса"
Йони Ортио
дал откровенное интервью
сайту лиги.
3. В вопросе со спорным пенальти, который заработал
Бахтиер Зайнутдинов
для ЦСКА в матче РПЛ против тульского "Арсенала"
, поставлена точка
.
4. Две казахстанские команды вошли в восьмерку сильнейших футзальных клубов Европы, благодаря чему они
начнут выступления
в Лиге чемпионов со второго раунда.
5. За два матча новый тренер "Астаны"
Андрей Тихонов
заметно преобразил команду
в КПЛ. В чем именно, читайте в материале обозревателя
Vesti.kz
.
Метки:
Нурмагомедов Хабиб
Ортио Йони
Зайнутдинов Бахтиер
UFC
ЦСКА
Барыс в КХЛ
Сборная РК по футболу
КХЛ
Тихонов Андрей
Астана ФК
Еще
Новости сайта
0
Сегодня 09:00
© 2008 - 2020 ТОО «EML»