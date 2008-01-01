Победы "Кайрата" и "Астаны", третье подряд поражение "Барыса" и переход форварда из НХЛ. Главное к утру

В КПЛ-2020 продолжается чемпионская гонка - в матчах 15-го тура победы одержали и "Кайрат", и "Астана". "Барыс" решает проблемы с составом, пригласив форварда из НХЛ, но пока потерпел третье поражение подряд. А в киберспорте разгорелся настоящий скандал. Vesti.kz представляют подборку главных спортивных событий Казахстана к утру 27 октября.

1. "Кайрат" разгромил "Тобол" и оторвался на 14 очков от "Астаны". Вагнер не забил пенальти.

2. "Астана" крупно обыграла "Окжетпес" и одержала вторую победу подряд в КПЛ при Тихонове.

3. "Барыс" проиграл третий матч подряд в КХЛ и выпал из зоны плей-офф на Востоке.

4. КХЛ объявила о переходе в "Барыс" форварда из НХЛ.

5. "Позор NaVi или конкуренция?". Экс-игрок Konina Power "подрезал" бывших одноклубников и спровоцировал скандал.

6. "Окжетпес" получил второе техническое поражение в чемпионате Казахстана по футзалу.

7. ESPN восхитился казахстанцем Рахмоновым после досрочной победы в дебютном бою в UFC.