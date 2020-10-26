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Перенос боя Головкина, гонорар Рахмонова и гол казахстанца за рубежом. Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Перенос боя Головкина, гонорар Рахмонова и гол казахстанца за рубежом. Главное к утру
Геннадий Головкин. Фото: boxingscene.com
Новости спорта Еще Новости сайта
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Возвращение чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (40-1-1, 35 КО) вновь откладывается. Полузащитник сборной Казахстана по футболу Владислав Васильев забил гол прямым ударом со штрафного за брестсткий "Рух". Стал известен гонорар Шавката Рахмонова (13-0) за победу в дебютном поединке в UFC. Vesti.kz представляют подборку главных спортивных событий Казахстана к утру 26 октября.

1. Бой Головкина за титул чемпиона мира перенесен. Названа причина.

2. Объявлен гонорар казахстанца Шавката Рахмонова за досрочную победу в дебютном бою в UFC

3. Дебютант сборной Казахстана из европейского клуба забил прямым ударом со штрафного.

4. "Атырау" вслед за "Актобе" спустя год вернулся в КПЛ.

5. "Актобе" досрочно вернулся в премьер-лигу.

6. Велогонщик "Астаны" Йон Исагирре выиграл шестой этап "Вуэльты".

7. В тени Хабиба. Казахстанца Шавката Рахмонова назвали "новым явлением" в UFC после яркого дебюта.

 

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Метки:
Футбол КПЛ-2020 Атырау ФК Актобе ФК Геннадий GGG Головкин Головкин Геннадий Васильев Владислав Рахмонов Шавкат UFC

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