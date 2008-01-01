Дебют Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы, первая победа Тихонова и очередной камбэк "Кайрата". Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Фото: ФК "Кайрат" ©
Новости спорта Еще Новости сайта
0
Сегодня 08:13
Vesti.kz представляют подборку главных спортивных событий Казахстана к утру 23 октября.

1. Полузащитник сборной Казахстана Бахтиер Зайнутдинов дебютировал за ЦСКА в Лиге Европы.

2. Новый главный тренер "Астаны" Андрей Тихонов выиграл свой первый матч в КПЛ.

3. Алматинский "Кайрат", благодаря голам Вагнера Лава и Эсеолы, одержал очередную волевую победу в КПЛ.

4. Чемпион мира по боксу среди любителей из Казахстана узнал своего соперника по дебюту в профи.

5. Непобежденный казахстанский тяжеловес после отмены своего боя из-за коронавируса, может выйти на ринг до конца года. 
Метки:
КПЛ-2020 Кайрат ФК Каспий Астана ФК Тобол ФК ЦСКА Лига Европы Зайнутдинов Бахтиер Сборная РК по футболу Тихонов Андрей
Еще Новости сайта
0
Сегодня 08:13
© 2008 - 2020 ТОО «EML»