Дебют Зайнутдинова за ЦСКА в Лиге Европы, первая победа Тихонова и очередной камбэк "Кайрата". Главное к утру
Подборка от Vesti.kz.
Фото: ФК "Кайрат" ©
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представляют подборку главных спортивных событий Казахстана к утру 23 октября.
1. Полузащитник сборной Казахстана
Бахтиер Зайнутдинов
дебютировал за ЦСКА
в
Лиге Европы
.
2. Новый главный тренер "
Астаны
"
Андрей Тихонов
выиграл свой первый матч
в
КПЛ
.
3. Алматинский "
Кайрат
", благодаря голам Вагнера Лава и Эсеолы,
одержал очередную волевую победу
в КПЛ.
4. Чемпион мира по боксу среди любителей из Казахстана
узнал своего соперника
по дебюту в профи.
5. Непобежденный казахстанский тяжеловес после отмены своего боя из-за коронавируса, может
выйти на ринг
до конца года.
Метки:
КПЛ-2020
Кайрат ФК
Каспий
Астана ФК
Тобол ФК
ЦСКА
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Зайнутдинов Бахтиер
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