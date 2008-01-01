"Олимпбет": Сезон охоты на Тойоты объявляем открытым!

"Олимпбет" запускает для своих клиентов действительно статусную акцию - "Охота на Toyota". Принять участие в сафари на авто сможет каждый желающий.



Правила простые: регистрируйся (если еще этого не сделал), делай ставки и собирай билеты. Каждый месяц участники могут выигрывать топовую технику Apple, но главное событие акции случится 7 декабря. В начале зимы пройдет финальный этап розыгрыша. Имена своих хозяев узнают красавицы - Land Cruiser 200, Toyota Camry и Toyota Corolla!



Врывайся в новую акцию "Олимпбет" и начинай претендовать на главный приз уже сейчас!



БК "Олимпбет": "Olimpbet - это всегда про честность и нынешний розыгрыш не исключение. Нам показалось важным сделать его максимально прозрачным. Именно поэтому акция "Охота на Toyota" будет проходить в интерактивном режиме с игроками, а главное - на нашем сайте будет доступна трансляция проведения розыгрыша. Присоединяйтесь и помните: чем больше билетов - тем больше шансов на выигрыш!"