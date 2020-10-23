"Олимпбет": Сезон охоты на Тойоты объявляем открытым!

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"Олимпбет" запускает для своих клиентов действительно статусную акцию - "Охота на Toyota". Принять участие в сафари на авто сможет каждый желающий.
Правила простые: регистрируйся (если еще этого не сделал), делай ставки и собирай билеты. Каждый месяц участники могут выигрывать топовую технику Apple, но главное событие акции случится 7 декабря. В начале зимы пройдет финальный этап розыгрыша. Имена своих хозяев узнают красавицы - Land Cruiser 200, Toyota Camry и Toyota Corolla!
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БК "Олимпбет": "Olimpbet - это всегда про честность и нынешний розыгрыш не исключение. Нам показалось важным сделать его максимально прозрачным. Именно поэтому акция "Охота на Toyota" будет проходить в интерактивном режиме с игроками, а главное - на нашем сайте будет доступна трансляция проведения розыгрыша. Присоединяйтесь и помните: чем больше билетов - тем больше шансов на выигрыш!"
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