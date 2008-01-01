Дата третьего боя Головкин - "Канело", поражение "Барыса" в КХЛ и победа Куата с командой в Кубке России. Главное к утру

Президент промоутерской компании Golden Boy Promotions, представляющей интересы Сауля "Канело" Альвареса, рассказал об условиях проведения третьего боя с казахстанцем Геннадием Головкиным. В то же время "Барыс" проиграл на своем льду "Йокериту", ведя по ходу матча со счетом 4:0. А Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи провели первую дуэль взглядов перед боем в UFC. Vesti.kz представляют главное к утру.

1. Президент Golden Boy назвал дату третьего боя между Головкиным и "Канело".

2. "Барыс" проиграл "Йокериту" в КХЛ, ведя по ходу матча со счетом 4:0.

3. Хабиб и Гэтжи провели первую дуэль взглядов перед чемпионским боем.

4. "Химки" с Куатом победили по пенальти "Нижний Новгород" и вышли в 1/8 Кубка России.

5. Завершилась проверка по "подозрительному" матчу второй лиги Казахстана.

6. Видео с реакцией Каната Ислама стало хитом вечера единоборств в США.

7. Два футболиста "Кайрата" вылечились от коронавируса.

8. Стало известно место проведения последнего домашнего матча сборной Казахстана в Лиге наций.