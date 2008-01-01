Головкин - второй по влиятельности в Казахстане, Шпилевский - тренер месяца, Ортио - лучший вратарь. Главное к утру

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Геннадий Головкин. Фото: Vesti.kz.Турар Казангапов©
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Сегодня 07:23

Геннадий Головкин стал вторым в рейтинге самых влиятельных мужчин в Казахстане, уступив только Президенту страны Касым-Жомарту Токаеву. Профессиональная футбольная лига Казахстана (ПФЛК) назвала лучшего тренера КПЛ по итогам сентября, во второй раз подряд это звание получил наставник алматинского "Кайрата" Алексей Шпилевский. А Йони Ортио из "Барыса" признан лучшим вратарем недели КХЛ. Vesti.kz представляют главное к утру.

1. Головкин стал вторым в рейтинге самых влиятельных мужчин в Казахстане.

2. Шпилевский во второй раз подряд признан лучшим тренером месяца в КПЛ.

3. Йони Ортио из "Барыса" признан лучшим вратарем недели КХЛ.

4. Казахстанская команда по PUBG Mobile оказалась в шаге от попадания на турнир с призовым фондом два миллиона долларов.

5. "Сарыарка" назначила нового главного тренера.

6. В Минспорта пояснили распространение запрета на выезд из страны на "Барыс" и сборную по футболу.

Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ
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Сегодня 07:23
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