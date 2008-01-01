Назначение тренера "Астаны", победа "Барыса" и строительство арены в Туркестане. Главное к утру

ФК "Астана", наконец, официально представил нового главного тренера, которым стал бывший футболист "Спартака" и "Крыльев Советов" 50-летний Андрей Тихонов. В то же время "Барыс" на выезде выиграл у "Ак Барса" и продлил победную серию до трех матчей, а капитан велокоманды "Астана" Якоб Фульсанг остался на десятом месте генеральной классификации после 13-го этапа "Джиро д'Италия". Vesti.kz представляют главное к утру.

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