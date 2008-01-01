Новый тренер "Астаны", признание Зайнутдинова и успех казахстанских боксеров в Минске. Главное к утру

Представляем вам традиционную подборку главных спортивных новостей к утру 16 октября.
1. Известный в прошлом российский футболист Андрей Тихонов близок к тому, чтобы возглавить
ФК "Астана".
2. Болельщики московского ЦСКА признали Бахтиера Зайнутдинова
лучшим футболистом команды в сентябре.
3. Капитан велокоманды "Астана" Якоб Фульсанг сумел снова вернуться
в то-10 общего зачет "Джиро д'Италия".
4. Казахстанские боксеры успешно выступили на вечере бокса в Минске. Асхат Жантурсынов отправил своего соперника в нокаут,
его примеру последовал
Жандос Кыдыралиев.