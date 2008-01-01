Новый тренер "Астаны", признание Зайнутдинова и успех казахстанских боксеров в Минске. Главное к утру

Подборка Vesti.kz.

Андрей Тихонов. Фото: РИА Новости ©
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Представляем вам традиционную подборку главных спортивных новостей к утру 16 октября.

1. Известный в прошлом российский футболист Андрей Тихонов близок к тому, чтобы возглавить ФК "Астана".

2. Болельщики московского ЦСКА признали Бахтиера Зайнутдинова лучшим футболистом команды в сентябре.

3. Капитан велокоманды "Астана" Якоб Фульсанг сумел снова вернуться в то-10 общего зачет "Джиро д'Италия".

4. Казахстанские боксеры успешно выступили на вечере бокса в Минске. Асхат Жантурсынов отправил своего соперника в нокаут, его примеру последовал Жандос Кыдыралиев.
Метки:
Астана ФК Зайнутдинов Бахтиер Астана велокоманда ЦСКА Сборная РК по футболу
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