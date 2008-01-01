"Молодежка" мимо Евро, неудача Фульсанга на "Джиро" и настрой на Беларусь. Главное к утру

Молодежная сборная Казахстана не попала на чемпионат Европы-2021, капитан "Астаны" ухудшил свои позиции на "Джиро д'Италия", а казахстанские футболисты настроены на хороший результаты в матче Лиги наций против Беларуси. Представляем главные события к утру.
1. Молодежная сборная Казахстана по футболу пропустила за тайм три гола от испанцев и потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы.
2. Капитан "Астаны" на велогонке "Джиро д'Италия" Якоб Фульсанг проколол колесо и по итогам десятого этапа потерял пять позиций в общем зачете.