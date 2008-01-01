"Молодежка" мимо Евро, неудача Фульсанга на "Джиро" и настрой на Беларусь. Главное к утру

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Фото: KFF.kz ©
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Сегодня 08:26
Молодежная сборная Казахстана не попала на чемпионат Европы-2021, капитан "Астаны" ухудшил свои позиции на "Джиро д'Италия", а казахстанские футболисты настроены на хороший результаты в матче Лиги наций против Беларуси. Представляем главные события к утру.

1. Молодежная сборная Казахстана по футболу пропустила за тайм три гола от испанцев и потеряла шансы на выход в финальную часть чемпионата Европы.

2. Капитан "Астаны" на велогонке "Джиро д'Италия" Якоб Фульсанг проколол колесо и по итогам десятого этапа потерял пять позиций в общем зачете.

3. Главный тренер сборной Казахстана по футболу Михал Билек позитивно настроен на матч Лиги наций против Беларуси и ожидает сложную игру.

4. Ассист казахстанского баскетболиста "Астаны" Рустама Мурзагалиева стал претендентом на звание лучшего паса десятилетия по версии FIBA.

5. Футболисты "Тобола" и "Жетысу" Сенин Себаи и Олжас Керимжанов дисквалифицированы на пять матчей.

6. Бауыржан Исламхан из-за травмы не поможет "Аль-Айну" в первом туре чемпионата ОАЭ.

7. Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

8. Объявлены дата и место следующего боя Куата Хамитова.
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