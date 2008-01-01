Вымученная ничья, еще одна потеря сборной Казахстана и новый лидер для "Астаны". Главное к утру
Подборка от Vesti.kz.
Фото: КФФ©
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Vesti.kz
представляют подборку главных спортивных событий к утру 12 октября. Было много футбола в результате третьего тура
Лиги наций
, отсюда и соответствующие новости.
1.
Сборная Казахстана
сыграла вничью
с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций.
2. Сборная Казахстана
понесла еще одну потерю
перед матчем с Беларусью в
Лиге наций
.
3.
"Астане"
нашли нового лидера
.
4. Сборная Казахстана
сохранила лидерство в группе Лиги наций
после матча конкурентов.
5. Футболист "Астаны"
отдал ассист
в матче Лиги наций с четырьмя голами.
6.
Алимханулы
поднялся в мировом рейтинге
после победы нокаутом в бою за два титула.
7. Коронавирус или травма?
"Барыс"
лишился голкипера
.
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