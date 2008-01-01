Вымученная ничья, еще одна потеря сборной Казахстана и новый лидер для "Астаны". Главное к утру

Подборка от Vesti.kz.

Фото: КФФ©
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Сегодня 08:25
Vesti.kz представляют подборку главных спортивных событий к утру 12 октября. Было много футбола в результате третьего тура Лиги наций, отсюда и соответствующие новости.

1. Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций.

2. Сборная Казахстана понесла еще одну потерю перед матчем с Беларусью в Лиге наций.

3. "Астане" нашли нового лидера.

4. Сборная Казахстана сохранила лидерство в группе Лиги наций после матча конкурентов.

5. Футболист "Астаны" отдал ассист в матче Лиги наций с четырьмя голами.

6. Алимханулы поднялся в мировом рейтинге после победы нокаутом в бою за два титула.

7. Коронавирус или травма? "Барыс" лишился голкипера.
Метки:
Футбол Лига наций Сборная РК по футболу Астана ФК КПЛ-2020 Барыс в КХЛ КХЛ Алимханулы Жанибек
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Сегодня 08:25
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