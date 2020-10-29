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Удалось ответить на каждую атаку - гонщик "Астаны" о четвертом месте на этапе "Вуэльты"

Гонщик выглядел очень мощно на заключительном подъеме.

Удалось ответить на каждую атаку - гонщик "Астаны" о четвертом месте на этапе "Вуэльты"
Фото: Getty Images©
Новости спорта Велоспорт Вуэльта
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Гонщик "Астаны" Александр Власов продемонстрировал свою улучшающуюся форму на восьмом этапе этапе "Вуэльты Испании", сообщается на сайте велокоманды. Он выглядел очень мощно на заключительном подъеме Альто де Монкальвийо, а за два километра до финиша он предпринял отличную атаку из группы красной майки лидера. 

Это была хорошая попытка, но позднее Примож Роглич, Ричард Карапас и Дэн Мартин смогли догнать его. В итоге Роглич стал победителем этапа после своей контратаки на заключительном километре, Карапас финишировал вторым, а Мартин занял третье место. Александр Власов стал четвертым, уступив победителю всего 25 секунд.

По ходу этого этапа капитан "Астаны" сумел выиграть время у целого ряда других фаворитов и в итоге поднялся на 15-ю позицию в генеральной классификации, лидировать в которой продолжает Карапас.

"Я сделал все, что было в моих силах сегодня. Неплохо себя чувствовал, и на протяжении всего этапа мои товарищи великолепно отработали на меня, так что получилось сохранить немного энергии на финал.

Когда мы начали восхождение, я сразу переместился вперед, стараясь следовать за фаворитами. Было очень много атак, но мне удалось ответить на каждую из них. Гора была очень трудная, но я смог держать свой темп. В какой-то момент я решился на атаку и, думаю, это была хорошая попытка.

Мне удалось создать просвет, пока соперники оглядывались друг на друга. Я выложился на сто процентов на заключительных километрах, но сегодня этого было недостаточно для победы на этапе, потому что несколько гонщиков - Роглич, Карапас и Мартин - были сильнее. Тем не менее, я доволен этапом и своей формой, которая улучшается с каждым днем. Для меня это был хороший тест в горах", - сказал Власов.

Восьмой этап "Вуэльты Испании" стартовал в Логроньо и через 164 километра финишировал на вершине горы первой категории сложности Альто де Монкальвийо. Отрыв из семи гонщиков образовался вскоре после старта, но пелотон немедленно взял ситуацию под контроль. Так что еще перед финальным подъемом отрыв был нейтрализован.

Несколько команд взвинтили темп гонки на первых километрах подъема, произведя большую селекцию в пелотоне. К заключительным четырем километрам подъема впереди осталась лишь небольшая группа фаворитов, среди которых оказался и Власов.

Заключительные, самые трудные километры подъема провоцировали одну атаку за другой, также Власов попробовал атаковать своих соперников за два километра до финиша. Но решающий рывок получился у Роглича, который и выиграл этап. 

 

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Метки:
Астана велокоманда Вуэльта Испания

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