Велогонщик "Астаны" Исагирре выиграл шестой этап "Вуэльты"

Испанский велогонщикиз командывыиграл шестой этап многодневной гонкиИсагирре на этапе протяженностью 146,4 километра показал результат три часа и 41 минута ровно, вторым стал канадец Майкл Вудс (EF Pro Cycling, отставание - 25 секунд), замкнул тройку лучших португалец Руй Кошта (UAE Team Emirates, + 25 секунд).В лидеры генеральной классификации вышел эквадорец Ричард Карапас (Ineos Grenadiers), общее время которого - 24 часа, 34 минуты и 39 секунд. На втором месте располагается британец Хью Джон Карти (EF Pro Cycling, +18 секунд), третьим идет ирландец Дэниел Мартин (Israel Start-Up Nation, +20 секунд).Прежний лидер словенец Примож Роглич (Jumbo-Visma, +30 секунд) опустился на четвертое место, Власов (+6 минут 34 секунды) - 20-й.Следующий этап "Вуэльты" протяженностью 159,7 километра пройдет во вторник, 27 октября.