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"Фигура супер". Казахстанская волейболистка вышла на мороз в коротком платье и восхитила фанатов

"Фигура супер". Казахстанская волейболистка вышла на мороз в коротком платье и восхитила фанатов
©instagram.com/tatarka5/
Новости спорта Другие Волейбол

Казахстанская волейболистка Татьяна Демьянова опубликовала новое фото в соцсетях, чем вызвала восхищение у своих фанатов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На снимке Демьянова предстала в коротком платье с цветами на фоне заснеженных улиц Костаная. 

"Ты, как всегда, одета безупречно", "Просто красавица", "Самая красивая", "Ноги какие красивые", "Фигура супер" - написали в комментариях под фото в Instagram спортсменки.

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Метки:
Демьянова Татьяна Волейбол Девушки в спорте

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