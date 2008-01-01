"Прокачиваю свое тело, чтобы соответствовать". Одна из самых красивых волейболисток Казахстана - о предложении сняться в порно и планах на будущее

Известная казахстанская волейболистка Кристина Карапетян, недавно объявившая о завершении карьеры, рассказала, чем планирует заниматься в будущем.

Напомним, на решение 28-летней спортсменки повлияла очередная травма. На протяжении карьеры Карапетян играла за российские клубы "Забайкалка" и "Енисей", казахстанские "Иртыш-Казхром" и "Жетысу". С 2017 года она выступала за сборную Казахстана.

"Буду тренером. Во-первых, спасибо вам всем за внимание, приятные и добрые слова. Кому-то жаль, кто-то рад, а кто-то спрашивает: "А она вообще кто?" Ну и куда без тех, кто в своей голове сложил пазлы с предложением сняться в порно и дальнейшим уходом из мира волейбола. Без вас мне бы было немного пресно.

Во-вторых, самый популярный вопрос: "Чем будешь заниматься дальше?". Мой ответ: "Собой". Собой - это не бесконечные спа, ногти, фотки, шопинг, кайфы с подружанями.

Собой - это заниматься тем, на что совместно с волейболом либо не хватало времени, либо делалось, но некачественно. Итак, по порядку.

1) Растяжка. Гибкость продлевает молодость, придает легкость движениям и походке. Плюс балл к уверенности.

2) Йога. В процессе занятия йогой человек находит баланс между духом, телом и разумом.

3) Медитации. Тета-хиллинг. Находясь в медитативном состоянии, человек может найти ответы на волнующие его вопросы, может расслабиться, поменять установки. В общем изменить жизнь.

4) Фитнес. Он же тренажерный зал. Без спорта я себя не представляю. Тем более мое колено необходимо постоянно держать в тонусе, иначе нога очень быстро теряет в объеме.

Но в планах не просто быть посетителем тренажерного зала, а стать сертифицированным фитнес-тренером, который работает с клиентом, прокачивая тело, голову и душу.

Питание + тренировки + духовное развитие.

Девиз моей будущей деятельности (марафоны, школа и т.д.): "Полюби себя, чтобы похудеть, а не наоборот".

В начале декабря начинаю учебу в FPA - Ассоциация профессионалов фитнеса. Обучение дистанционное, длится полгода. По окончанию получаю диплом о переподготовке или международный сертификат.

За эти полгода прокачиваю свое тело, чтобы соответствовать званию фитнес-тренер не только внутри, но и снаружи. В июне будет первый набор на марафон. Вот такие цели, вот такие планы. Поделилась с вами, чтобы не было соблазна соскочить. Ну и показать вам весь свой путь", - написал Карапетян в Instagram.