У Хамитова появился конкурент. Чемпион мира по боксу "подкатил" к Алтынбековой

Чемпион мира по боксу среди любителей из Узбекистана Баходир Жалолов отреагировал на недавний пост в Instagram казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой.

Девушка опубликовала видео, где стреляет из винтовки.

"Опасная девушка", - написал Жалолов в комментариях, добавив эмодзи удивления и аплодисментов.

Ранее не остался в стороне известный боец мешанных единоборств Куат Хамитов. "Қыздар, так что не подходите ко мне!", - написал он в комментариях.

Напомним, Хамитов признавался в симпатиях к Алтынбековой и даже заявил о намерении жениться на ней. С тех пор спортмены обмениваются любезностями в соцсетях.