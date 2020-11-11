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У Хамитова появился конкурент. Чемпион мира по боксу "подкатил" к Алтынбековой

Девушка опубликовала видео со стрельбой из винтовки.

У Хамитова появился конкурент. Чемпион мира по боксу "подкатил" к Алтынбековой
Сабина Алтынбекова. Фото: instagram.com/altynbekova_20/
Новости спорта Другие Волейбол
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Чемпион мира по боксу среди любителей из Узбекистана Баходир Жалолов отреагировал на недавний пост в Instagram казахстанской волейболистки Сабины Алтынбековой.

Девушка опубликовала видео, где стреляет из винтовки.

"Опасная девушка", - написал Жалолов в комментариях, добавив эмодзи удивления и аплодисментов.

Ранее не остался в стороне известный боец мешанных единоборств Куат Хамитов. "Қыздар, так что не подходите ко мне!", - написал он в комментариях.

Напомним, Хамитов признавался в симпатиях к Алтынбековой и даже заявил о намерении жениться на ней. С тех пор спортмены обмениваются любезностями в соцсетях. 

 

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Метки:
Хамитов Куат Алтынбекова Сабина MMA Казахстан

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