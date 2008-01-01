Покорила Куата Хамитова, набрала миллион в Instagram и срывала трансляции. Сабина Алтынбекова отмечает день рождения

Сегодня, 5 ноября, свое 24-летие отмечает Сабина Алтынбекова - одна из самых популярных спортсменок Казахстана, которая вновь заставила о себе заговорить ведущие СМИ.

Прославившись благодаря своей красоте, она вновь стала объектом обсуждения не за спортивные результаты, хотя для нее они являются главной целью. Известный боец MMA Куат Хамитов удивил своим неожиданным заявлением о желании жениться на длинноногой спортсменке. Похоже, это стало сюрпризом и для самой Сабины, которая действительно является завидной невестой.

Она играла за рубежом, хорошо ездит верхом, с детства танцует, а совсем недавно набрала один миллион подписчиков в Instagram, становясь все популярнее. О самых интересных фактах из жизни Алтынбековой в день ее рождения - в материале Vesti.kz.

Однозначного ответа по поводу предложения Хамитова не дала. Не исключено, что она отношения афишировать не хочет. Но если эпатажный боец еще не завоевал ее сердце, то ему придется становиться в очередь.

Поклонников у волейболистки - хоть отбавляй. Количество подписчиков на ее странице в Instagram недавно достигло одного миллиона человек. И на пике популярности она держится уже шесть лет - с чемпионата Азии в Тайбэе в 2014 году, где ее впервые назвали самой красивой волейболисткой.

После репортажа на местном телевидении Алтынбекова проснулась знаменитой. Внимание на нее сразу же обратили китайские, японские и корейские телеканалы.

А чуть позже ее популярность дошла и до Европы с Америкой. На турнире в Тайбэе даже едва не дошло до скандала - операторы так увлекались съемками спортсменки из Казахстана, что забывали показывать непосредственно игру.









А когда фанаты обнаружили во внешности волейболистки сходство с персонажами аниме, то и вовсе началась одержимость.









Кстати, сама Алтынбекова не в восторге от такой популярности.



"Я - обычная девушка из Казахстана. Не буду уставать повторять. Постоянно говорю об этом и не знаю, так просто получилось, это судьба и, возможно, если бы я не занималась волейболом, этого бы не было", - признавалась она.

Постоянно говоря о том, что спорт для нее на первом месте, Алтынбекова успела получить и образование. Она окончила школу олимпийского резерва и кафедру физкультуры КазНУ имени аль-Фараби.







И хоть сейчас Алтынбекова находится в поиске нового клуба, у нее есть и другие хобби, которым она может уделить внимание в этом перерыве.



Прежде чем прийти в волейбол, в детстве Алтынбекова занималась танцами. Кстати, свое мастерство она нередко демонстрирует в раздевалке.





Или же просто проводя хорошо время в составе команды.







А недавно Алтынбекова восхитила своих поклонников, выложив видео, где она ездит верхом.





Сабина пробовала играть и в баскетбол. Но волейбол ей понравился больше.

Рост Алтынбековой - 182 сантиметра. Естественно, с такими данными и популярностью она не могла не получить предложения о карьере в модельном бизнесе. Но отказалась. В решении сосредоточиться на спорте большую поддержку она нашла у родителей.



Последним клубом Алтынбековой была итальянская "Волалта Казерта". И хоть заиграть там не получилось, в Италии и не скрывали, что в данном случае можно ставить не столько на спортивное мастерство, сколько на красоту.

"Конечно, Алтынбекова не игрок топ-уровня, но она, безусловно, может произвести впечатление на площадке и стать лицом "Казерты", - писало местное издание OASport.it.



Любовь к спорту Сабина переняла у родителей. Ее мать тоже занималась волейболом. А отец увлекается горными лыжами.



Алтынбекова успела поиграть в японском GSS Sunbeams, "Аль-Васле" из ОАЭ, а "Волалта Казерта" участвует в одном из сильнейших волейбольных чемпионатов - итальянской Серии А1 - главной женской лиге Италии. Ее карьерьные цели весьма амбициозны.

"Поставила перед собой определенные цели, которые нужно достигнуть именно в плане спорта. Может, вы увидите, мы поднимем Казахстан на новый уровень в плане волейбола".

Кстати, не рассказывая о личной жизни, волейболистка призналась-таки, за какого бы человека могла выйти замуж:

"За родственную душу, за мужскую версию меня".

Посмотрим, есть ли у Хамитова шансы.



"Эта волейболистка ярче, чем солнышко на флаге Казахстана, - писало популярное издание Eurosport. - Не сойди с ума от фотографий Сабины Алтынбековой. Популярность пришла к Сабине в 2014-м, когда ее заметили на молодежном чемпионате Азии. Тогда в капитана команды влюбилась вся Восточная Азия, а на девушку обрушилась тонна спонсорских и рекламных предложений."

Пока Сабина ждет предложение от клуба, ее поклонники по всему миру с нетерпением ждут, когда снова смогут любоваться ей на игровой площадке.











