Покорила Куата Хамитова, набрала миллион в Instagram и срывала трансляции. Сабина Алтынбекова отмечает день рождения

Сегодня, 5 ноября, свое 24-летие отмечает Сабина Алтынбекова - одна из самых популярных спортсменок Казахстана, которая вновь заставила о себе заговорить ведущие СМИ.
Прославившись благодаря своей красоте, она вновь стала объектом обсуждения не за спортивные результаты, хотя для нее они являются главной целью. Известный боец MMA Куат Хамитов удивил своим неожиданным заявлением о желании жениться на длинноногой спортсменке. Похоже, это стало сюрпризом и для самой Сабины, которая действительно является завидной невестой.
Она играла за рубежом, хорошо ездит верхом, с детства танцует, а совсем недавно набрала один миллион подписчиков в Instagram, становясь все популярнее. О самых интересных фактах из жизни Алтынбековой в день ее рождения - в материале Vesti.kz.
Поклонников у волейболистки - хоть отбавляй. Количество подписчиков на ее странице в Instagram недавно достигло одного миллиона человек. И на пике популярности она держится уже шесть лет - с чемпионата Азии в Тайбэе в 2014 году, где ее впервые назвали самой красивой волейболисткой.
А чуть позже ее популярность дошла и до Европы с Америкой. На турнире в Тайбэе даже едва не дошло до скандала - операторы так увлекались съемками спортсменки из Казахстана, что забывали показывать непосредственно игру.
А когда фанаты обнаружили во внешности волейболистки сходство с персонажами аниме, то и вовсе началась одержимость.
Кстати, сама Алтынбекова не в восторге от такой популярности.
"Я - обычная девушка из Казахстана. Не буду уставать повторять. Постоянно говорю об этом и не знаю, так просто получилось, это судьба и, возможно, если бы я не занималась волейболом, этого бы не было", - признавалась она.
Постоянно говоря о том, что спорт для нее на первом месте, Алтынбекова успела получить и образование. Она окончила школу олимпийского резерва и кафедру физкультуры КазНУ имени аль-Фараби.
Прежде чем прийти в волейбол, в детстве Алтынбекова занималась танцами. Кстати, свое мастерство она нередко демонстрирует в раздевалке.
Или же просто проводя хорошо время в составе команды.
А недавно Алтынбекова восхитила своих поклонников, выложив видео, где она ездит верхом.
"Конечно, Алтынбекова не игрок топ-уровня, но она, безусловно, может произвести впечатление на площадке и стать лицом "Казерты", - писало местное издание OASport.it.
"Поставила перед собой определенные цели, которые нужно достигнуть именно в плане спорта. Может, вы увидите, мы поднимем Казахстан на новый уровень в плане волейбола".
"За родственную душу, за мужскую версию меня".
Посмотрим, есть ли у Хамитова шансы.
Пока Сабина ждет предложение от клуба, ее поклонники по всему миру с нетерпением ждут, когда снова смогут любоваться ей на игровой площадке.