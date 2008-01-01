Одна из самых красивых волейболисток Казахстана перешла в европейский клуб

Казахстанская волейболистка Ксения Курьерова
продолжит свою карьеру в македонском клубе "Вардар" из города Скопье. Ранее девушка играла за павлодарский "Иртыш-Казхром" и "Куаныш" из СКО, передает корреспондент Vesti.kz.
О своем переходе спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. 24-летняя волейболистка начинала карьеру в иркутских командах "Ангара" и "Енисей", а в 2017-м получила гражданство Казахстана и стала выступать за "Иртыш-Казхром" из Павлодара.
В "Енисее" и "Иртыше" Курьерова играла с другой волейболисткой, также получившей гражданство Казахстана Кристиной Карапетян, которая новый сезон также начнет
в другой команде.
Курьерову неоднократно включали в список самых красивых спортсменок Казахстана.