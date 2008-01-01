Одна из самых красивых волейболисток Казахстана перешла в европейский клуб

Раньше она играла в одной команде с Кристиной Карапетян.

Фото со страницы Ксении Курьеровой в Instagram
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Сегодня 12:41
Казахстанская волейболистка Ксения Курьерова продолжит свою карьеру в македонском клубе "Вардар" из города Скопье. Ранее девушка играла за павлодарский "Иртыш-Казхром" и "Куаныш" из СКО, передает корреспондент Vesti.kz.

О своем переходе спортсменка сообщила на своей странице в Instagram. 24-летняя волейболистка начинала карьеру в иркутских командах "Ангара" и "Енисей", а в 2017-м получила гражданство Казахстана и стала выступать за "Иртыш-Казхром" из Павлодара. 

В "Енисее" и "Иртыше" Курьерова играла с другой волейболисткой, также получившей гражданство Казахстана Кристиной Карапетян, которая новый сезон также начнет в другой команде.

Курьерову неоднократно включали в список самых красивых спортсменок Казахстана. 


Метки:
Волейбол Женская сборная Казахстана по волейболу Карапетян Кристина
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Сегодня 12:41
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