"Остались без соревнований и без денег". Казахстанская волейболистка нашла способ заработать на карантине

Всеволод Хван

Из-за пандемии и последующего карантина казахстанские спортсмены на полгода остались без соревнований, а, следовательно, и без заработка. Все они выживали по-разному. Так, в Павлодаре волейболистка "Иртыш-Казхрома" и сборной Казахстана Жамиля Даулетхан (Барлыбай) открыла в себе кулинарные способности и стала печь торты. И дело пошло - количество заказов растет изо дня в день.



В интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала, где научилась новому ремеслу и получится ли у нее совмещать спортивную карьеру с прибыльным делом.



- Все началось с того, что я вышла замуж, - рассказала волейболистка. - До этого ничего не умела готовить, а о тортах вообще речи не шло. Однажды захотелось удивить своих близких и я сделала торт. Всем понравилось, и родные потихоньку стали просить печь им торты на какие-то праздники. Я не проходила никаких курсов, первый торт делала чисто по YouTube-каналам.- Однажды моя одноклубница Анна Лащ заказала у меня торт - это был мой первый заказ, было волнительно. И с того момента я уже делала торты на заказ девочкам из команды. А потом они меня направили. Сказали: "Занимайся этим дальше, сделай страничку в Instagram". Я послушала их совета, и теперь меня находят через соцсети.- По времени все зависит от оформления, какой торт сам по сложности. Если это легкий, бисквитный, без начинки - где-то пять часов уйдет. Выпекаешь бисквит, потом нужно, чтобы он в холодильнике полежал какое-то время. Я пеку их в домашних условиях, все делаю сама. Муж помогает привезти продукты, отвезти заказы.- Я когда стала серьезно этим заниматься, изучила своих конкурентов, скажем так. Посмотрела их цены. Изначально ставила ниже, чем у них. Потом поняла, что я не аутсайдер в этом деле по сравнению с остальными. Поэтому у меня сейчас средняя стоимость - не сильно дорого, но и не дешево.- Есть желание открыть кофейню, не сразу, конечно. Для начала может какой-то павильончик, островок.- Я буду продолжать играть. Сейчас уже сложнее выпекать торты. Тренировки два раза в день. Еще и отдыхать надо. Но я стараюсь делать заказы перед тренировками, между ними. Иногда беру два-три дня передышки. В неделю минимум делаю десять тортов, иногда в день может и четыре торта быть.- Нам уже выплатили 95 процентов долгов. Была задержка, мы, грубо говоря, полгода сидели без зарплаты. А у меня муж тоже спортсмен. Считайте, мы оба без денег. И то, что я стала активно печь торты на заказ, очень выручило нас в этот период.Помимо тортов Жамиля также печет капкейки, синабоны и рулеты. Теперь в случае нового карантина она точно знает, чем себя займет.