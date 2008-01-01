"Я не Дейенерис, я - семейный психолог". Волейболистка Сыздыкова - о горячих фото, мечтах о ЧМ и зарплате

Алибек Кабенов

Казахстанская волейболистка Динара Сыздыкова стала известна после турнира во Вьетнаме, где покорила всех природной красотой и своевременно подобранным образом. Но в ее истории есть не только популярность в медиа, но и амбиции по карьере, книги и желание однажды стать семейным психологом. В большом интервью корреспонденту Vesti.kz спортсменка рассказала, как ушла из дома в 14 лет, почему она материт себя во время игры и чем тренер-мужчина лучше тренера-женщины.



- Динара, у нас на Vesti.kz выходил материал про тебя после того, как ты опубликовала фотографию, глядя на которую хочется сначала закурить, а потом написать тебе в Direct. Первое - сколько парней все-таки ринулось к тебе в личные сообщения? И второе - там был заголовок "Сравниваемая с Дейенерис из "Игры престолов" казахстанская волейболистка показала горячие фото". Тебе этот заголовок не понравился. Скажи, какой сделала бы ты?

- Сначала про заголовок. Я не говорила, что не понравился, просто тема заезженная, человек поменял цвет волос, год прошел, а его еще представляют как Дейенерис. Это ваш минус, что вы не смогли преобразить.



- Отрицаешь - предлагай.



- Давай, я подумаю, а потом вернемся к этому вопросу.



- Договорились.



- Про парней. Я не считала точно, около 30-40 человек. Ответила ли? Тем, кто оригинально написал, да.



- По поводу той фотографии. У нас под постом и у тебя в профиле были комментарии, которыми пытались застыдить тебя, такой порицательный хейт. Как на это реагируешь?



- Мне было смешно. И мне несколько жаль таких людей, у них нет времени на свою жизнь, зато есть на мою. Я сомневаюсь, что они чего-то добиваются в жизни, зато у них есть время обсудить мою грудь, мою нацию и засрать меня.



- Как твои родные реагируют на подобное?



- Спокойно. У меня интернациональная семья, и у нас все очень свободно.



- Та фотография и, как я понял, фотосессия в целом, ее делал парень или девушка?



- Девушка. Фотосессия была с сестрой, было индивидуальное время и решили вот так "сыграть".



- Для тебя было важно, что фотограф девушка?



- Нет. Знаешь, когда у меня пропала стеснительность? В 14 лет у меня был срочный прием у врача, планировалась операция, и мне было необходимо показывать грудь, все врачи были мужчины, сначала я стеснялась, а потом мне стало пофиг.



- Твои родители занимались спортом?



- Да, папа греко-римской борьбой, а мама лыжами.



- Ты не любишь банальность, но сейчас все об этом спрашивают, как ты прожила карантин?



- Я впервые за долгое время была дома такое продолжительное время, и при этом вся семья была в сборе. Это чудесное время, например, я проводила тренировки для мамы и сестры.



- То есть благодаря тебе никто из родных не набрал в весе?



- Изначально они меня ненавидели. (смеется) Но вообще было весело, интересно - отличное время.



- В нынешнем сезоне ты будешь играть за первую команду "Алтая"?



- В прошлом сезоне я была капитаном команды "Алтай-2", в этом - да, перешла в первую команду "Алтая", но пока я лишь пробираюсь в основу. Постепенно идем вперед.



- Насколько доверяют нашим молодым игрокам в командах уровня "Алтая"?



- Возможность дают всем. В первую очередь мы должны быть достойной заменой. Когда есть возможность поиграть, нам ее предоставляют, если ты себя проявляешь, то идешь дальше, все зависит от тебя.



- "Алтай" - одна из самых благополучных команд в женском волейболе. Я примерно представляю, сколько зарабатывают лидеры команды, но, может, ты расскажешь, сколько платят таким молодым игрокам, как ты?



- Примерно хорошо получаем. Но точной информации не будет, можешь даже не пытать.



- После матчей что ты обычно делаешь? Ты закрываешься или, наоборот, тебе нужна компания?



- Все зависит от того, сколько эмоций я потратила за игру. Если много, то просто покушаю и ложусь спать. После турнира я могу спать весь день, у меня нет никаких эмоций, моральное истощение наступает, это даже не зависит от победы или поражения. Раньше я переживала после поражений, но сейчас такого нет, я просто анализирую такие игры, но потом иду дальше.



- Матч сравним по эмоциям с другими событиями, которые происходят в жизни?



- Это не сравнить ни с чем, потому что эмоции живые. Допустим, я увижу что-то красивое, я получаю эмоции, но я их не отдаю. А в волейболе это процесс в обе стороны, отдаешь-получаешь, из-за этого после матча ты немного "кашка".



- Ты материшься в период игры?



- Бывает. Злюсь на себя. Если я косякну, а девочки там убиваются, говорю себе: "Б***ь, вот я тупая".



- Последнее, за что критиковал тебя тренер?



- Критиковал? Бывают скорее замечания, обсуждают какие-то моменты, они хотят сделать тебя лучше. Но я не воспринимаю это как критику.



- Тренерам с тобой легко или сложно?



- Легко. Потому что они такие же люди, у них есть чувства, они переживают, у них тоже бывают проблемы в жизни.



- Для тебя есть разница между тренером-мужчиной и тренером-женщиной?



- Я практически не работала с тренером-женщиной, это был маленький период. Но я думаю, разница есть, мужчины принимают решения быстрее и увереннее, у них нет лишних эмоций. Конечно, это еще нужно быть таким тренером и мужчиной, за которым пойдут. У нас? Да, именно такой тренер и вообще коллектив офигенный. Здесь много нюансов, доверие, отношения, психология, тактика, уровень знаний тренера - все это помогает испечь такой хороший "колобок".



- Три совета, почему родителям стоит отдать ребенка в секцию волейбола?



- Волейбол - командный вид спорта, он закалит характер. Волейбол - это путешествия, большие возможности. Волейбол - это хорошее, подтянутое тело. Но я бы еще сказала родителям - всегда поддерживайте своих детей. У меня было именно так, родители поддерживали во всех моих увлечениях, особенно папа. Мама часто переживала, но она тоже поддерживала.



- Есть немало волейболисток в Казахстане, которые встречаются или уже замужем за волейболистами. Это связь в том, что люди хорошо понимают друг друга?



- Это связано с окружением. По себе могу сказать, что у меня мало друзей вне спорта. Для девушек-волейболисток еще важно найти себе высокого человека. Ну и, конечно, общие интересы, мы действительно понимаем друг друга. И еще, если девушка спортсменка, то она как правило сильная личность, а значит, ей нужен сильный мужчина.



- У тебя были отношения со спортсменами?



- Да, были. Но он занимался не волейболом, а боями без правил, поэтому нам было интересно узнать о наших сферах.



- Кристина Карапетян в недавнем интервью сказала: "В женской раздевалке все шутки ниже пояса". Расскажи одну из последних.



- Я не вспомню шутку, но да, такой юмор правда бывает.



- Ты говорила, что любишь книги, последнее, что тебя зацепило?



- Некрасов - "Материнская любовь", всем советую, это книга про семейную психологию. Также рекомендую Михаила Лабковского "Хочу и буду".



- Кстати, я видел, что ты читаешь много именно про психологию, почему?



- Хочу найти ответы на вопросы для себя. Изначально у меня были не очень хорошие отношения с семьей, возможно, это было из-за возраста.



- Что именно происходило у тебя с семьей?



- Как это обычно бывает у детей и родителей - мало разговариваешь, не говоришь о своих чувствах, а потом это все выливается. Семья - это маленькое государство в большом, если в маленьком что-то произошло, не будет нового уровня.



- Ты могла сбежать из дома?



- Могу сказать так - я уехала в другой город в 14 лет.



- О чем ты мечтаешь в карьере?



- Сейчас удивишься, но я хочу переквалифицироваться в связующего. Мне всегда нравилась "связка", как они ведут игру, это как шахматы, на этой позиции играют умные, хитрые и быстрые люди.



Но если говорить глобально, хочу выиграть чемпионат мира со сборной Казахстана, но я понимаю, что, возможно, это произойдет даже не в этом веке. И еще я хотела бы поиграть где-то за рубежом, в Турции можно было бы.



- Если не волейбол, у тебя есть план, чем ты будешь заниматься?



- Опять же, что-то связанное с психологией. Может быть, фитнес-тренером, мне нравится "тренажерка".



- Ты придумала себе новый образ для заголовка?



- Я точно не Дейенерис, давай, буду семейным психологом.



Фото на слайдере: VKsport.kz ©