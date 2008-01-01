Итальянский клуб вынужденно расстался с Сабиной Алтынбековой и начал суд на 260 миллионов евро

Клуб заявил, что против него ведут войну.

Фото: Instagram Сабины Алтынбековой©
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Сегодня 17:32
Итальянская "Волалта Казерта" не смогла заявить Сабину Алтынбекову из-за юридических проблем. 

Федерация волейбола страны (FIPAV) не допустила клуб к участию в главной женской лиге - Серии А1. В прошлом сезоне "Казерта" заняла последнее, 14-е, место, но избежала вылета из-за досрочного завершения чемпионата в связи с пандемией коронавируса.

После недопуска "Казерта" объявила о роспуске команды, закрытии проекта, выходе из состава членов FIPAV и Женской профессиональной лиги и намерении судиться. Причиной решения Федерация назвала неоплаченный штраф, хотя сам клуб считает, что закрыл все долги. 

"Война против нас, которая началась в прошлом году, достигла своей цели и убила клуб. Все документы, все платежи и переводы были в порядке, но нас не допустили к чемпионату под предлогом, что некоторые бумаги предоставлены позднее срока. Мы устали воевать и сражаться с ветряными мельницами, а больше всего устали от ненужных жертв", - говорится в сообщении клуба. 

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В итоге "Казерта" объявила, что подает судебные иски: на 50 миллионов евро - против FIPAV, на 30 миллионов - против лиги, на 80 миллионов - против Европейской конфедерации (EVB), которая запрещала ей подписывать игроков с европейского и итальянского рынка, на 100 миллионов - против Международной федерации. 

Общая сумма исков составляет 260 миллионов евро. Убыток "Волалто" оценивает в 30 миллионов. 

Иск против EVB уже зарегистрирован в Люксембурге. Семья Турко, владеющая клубом, сообщила, что наняла юристов, которые будет отстаивать интересы "Казерты" в итальянских и международных судах. 

Свою историю "Казерта" ведет с 2006 года. В 2018 году клуб прекратил деятельность, но возродился под новым юридическим лицом, получив официальное название - "Волалто Казерта 2.0". 

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Напомним, что сегодня, 18 августа, Алтынбекова объявила о поиске новой команды. В "Казерту" она перешла 4 июля, подписав двухлетний контракт, после чего обратилась к фанатам на итальянском языке. С помощью казахстанки клуб хотел укрепить свой бренд на международной арене.  

Метки:
Алтынбекова Сабина Италия Волейбол Правосудие
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Сегодня 17:32
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